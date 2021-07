https://it.sputniknews.com/20210724/sondaggi-politici-qual-e-il-partito-dellestate-secondo-gli-italiani-12247939.html

Sondaggi politici, qual è il partito dell’estate secondo gli italiani?

Ecco svelato qual è il partito dell'estate secondo le intenzioni di voto degli italiani. Il risultato del centrodestra desta preoccupazione nel centrosinistra. 24.07.2021, Sputnik Italia

Qual è il partito politico dell’estate secondo le italiane e gli italiani? Il sondaggio politico di Youtrend che fa la media di tutti gli altri sondaggi politici della settimana, conferma Fratelli d’Italia quale primo partito virtuale in Italia.Se quindi andassimo tutti ai seggi elettorali in queste roventi giornate di fine luglio, Fratelli d’Italia agguanterebbe il primo posto con il 20,4% delle preferenze. Un primo posto sul podio vinto al fotofinish con la Lega per Salvini premier che totalizza il 20,3% delle intenzioni di voto degli italiani.Notevole per i due partiti del centrodestra il cumulo delle intenzioni di voto che li porterebbero a coprire il 40,7% dei seggi in Parlamento.Si resta in attesa di capire quale sarà l’epilogo politico del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, poiché nonostante sia ormai chiaro che è lui il capo politico della rifondazione M5S, il partito totalizza il 14,9% delle preferenze in caduta del -0,8% rispetto a 15 giorni fa. Riuscirà Giuseppe Conte a fare il miracolo? O la lotta intestina ai grillini avrà la meglio, dissipando del tutto il risultato irraggiungibile del 2018?Fratelli d’Italia vale il 7,6% secondo la media settimanale di Youtrend, anche questo partito è in calo ma è bene collocato in un centrodestra che catalizza un ampio consenso al momento, almeno nelle intenzioni di voto.

