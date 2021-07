https://it.sputniknews.com/20210724/segretario-di-piu-europa-difende-scelta-di-draghi-su-estensione-green-pass-12248145.html

Segretario di 'Più Europa' difende scelta di Draghi su estensione green pass

Segretario di 'Più Europa' difende scelta di Draghi su estensione green pass

Per Benedetto Della Vedova "il green pass serve a mantenere aperte, non a chiudere le attività economiche". 24.07.2021, Sputnik Italia

In un post su Facebook il neo-segretario di Più Europa e sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Benedetto Della Vedova è intervenuto per esprimere sostegno all'operato del governo sul Covid. In primo luogo ha evidenziato l'importanza della campagna vaccinale ed ha esortato le altre forze politiche a fare meno calcoli elettorali sul tema.In secondo luogo ha difeso la scelta del governo sull'estensione dell'uso del green pass.Intanto nel Veneto, seppur indiretta, è arrivata una piccola rivincita per il mondo no-vax. Il governatore della regione Luca Zaia è stato costretto ad ammettere di non poter sospendere i medici che si sono rifiutati la vaccinazione contro il Covid, dal momento che mancano figure professionali in grado di rimpiazzarli."Non sono dalla parte della ragione, ma per ora non si procede con la sospensioni per i medici non vaccinati perché ci vuole coordinamento nazionale e dietro alle sospensioni c’è un altro problema: la mancanza di professionisti”, ha detto Zaia citato dal Corriere della Sera.

Irina Derefko Se vuole mantenere la poltrona ancora per un'anno e mezzo, deve farlo. 1

Andrea DELLA VEDOVA E LA SUA DEGNA COMPARE BONINO PAGATI DA SOROS E NON SI VERGOGNANO. 1

italia

2021

