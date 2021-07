Scoperta nuova causa che provoca Covid in forma grave

Gli autori dello studio hanno scoperto che le cellule epiteliali del naso e della gola subiscono cambiamenti significativi quando vengono infettate dal SARS-CoV-2. Nei pazienti con gravità da lieve a moderata di Covid-19, i geni responsabili della risposta antivirale si sono attivati in queste cellule, in particolare quelli stimolati dall'interferone di tipo I. Nelle persone con un decorso grave della malattia, le reazioni antivirali, al contrario, si sono rivelate blande per la debole reazione delle cellule epiteliali all'interferone. Nei loro tamponi sono stati rilevati un eccesso di macrofagi e altre cellule immunitarie che rafforzano le reazioni infiammatorie.