Salvini, il no al green pass e il sì al vaccino per scelta personale

Salvini, il no al green pass e il sì al vaccino per scelta personale

Matteo Salvini si è vaccinato e lo ha fatto per scelta personale, ma resta contrario all'obbligo del green pass e all'obbligo del vaccino alla popolazione.

Salvini si è vaccinato e non perché Draghi e Speranza hanno introdotto il green pass come obbligo per andare quasi ovunque dal prossimo 6 di agosto, ma perché lo aveva già prenotato in precedenza: “Mica si può fare dalla sera alla mattina…”, dice al Corriere della Sera.Salvini dice che la componente leghista presente nel Consiglio dei ministri ha “cercato di limitare i danni che sarebbero derivati nel caso di applicazione estensiva. Avremmo tolto i diritti civili a 30 milioni di persone”.Lo stupore del capo dei leghistiE quando Mario Draghi in conferenza stampa ha praticamente detto che chi invita gli italiani a non vaccinarsi è come se li stesse invitando a morire, Salvini dice di esserci “rimasto stupito negativamente”, ma non vuol commentare le parole del presidente del Consiglio.E comunque si dice convinto che “non succederà mai”, perché “noi dobbiamo far crescere il Paese”.Tuttavia anche il generale Francesco Figliuolo preme per la vaccinazione dei giovani prima che si riaprano le scuole.Intanto i dati settimanali sulla campagna vaccinale dicono che 5 milioni di over 50 non si sono vaccinati e sono ormai la minoranza dati statistici alla mano, con punte di vaccinati tra le fasce di età che superano anche il 90%.

