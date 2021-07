https://it.sputniknews.com/20210724/ragazza-americana-scopre-per-caso-di-avere-il-cuore-a-destra-12217917.html

Ragazza americana scopre per caso di avere il cuore a destra

Ragazza americana scopre per caso di avere il cuore a destra

La giovane ha scoperto di avere il cuore al lato opposto del corpo durante una visita dal medico. 24.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-24T08:27+0200

2021-07-24T08:27+0200

2021-07-24T08:27+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/12217857_0:97:1001:660_1920x0_80_0_0_806e2bfab568177bc3a5c6c53600baf0.jpg

La ragazza americana di 19 anni ha raccontato sul suo profilo TikTok di aver trovato per caso un'anomalia del proprio corpo. Claire Mack, così si chiama la ragazza, ha spiegato che lavora in un locale notturno e per questo motivo si ammala spesso di raffreddore. Proprio durante una delle numerose volte in cui stava male è emersa la verità, riporta Daily Mirror.Avendo la tosse, la giovane non aveva chiesto aiuto ai medici, però la volta in cui si è ferita al lavoro, assistenza di uno specialista era necessaria. E' andata alla stazione di primo soccorso più vicina per fare il vaccino contro il tetano e, ormai che era lì, ha deciso di controllare i polmoni. Così è arrivata la scoperta, che ha fatto scoppiare dalle risate di Clairem che poi ha capito però che non è stato uno scherzo.La storia è diventata virale sul social raccogliendo quasi tre milioni di visualizzazioni in un giorno. Gli utenti nei commenti hanno espresso sorpresa e alcuni indignazione: "Oh mio Dio non se ne sono mai accorti ai controlli di routine?!"La ragazza stessa nel video spiega che normalmente l'anomalia non è pericolosa anche se in rari casi provoca complicazioni.La destrocardia è un'anomalia in cui il cuore risulta confinato nella parte destra della gabbia toracica e non in quella sinistra. Con questa anomalia nasce meno dell'uno per cento della popolazione generale.

https://it.sputniknews.com/20210718/questi-sono-i-cibi-buoni-per-la-salute-del-tuo-cuore-11896024.html

raus UE Adesso l'accuseranno di essere razzista e fascista. 0

ciao ciao molti italiiani moltissimi e destra , forse in tutta europa , ma non ci fanno votare 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo