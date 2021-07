https://it.sputniknews.com/20210724/per-la-prima-volta-dal-1972-nazionale-olimpica-usa-senza-medaglie-nel-primo-giorno-12249198.html

Per la prima volta dal 1972 nazionale olimpica Usa senza medaglie nel primo giorno

La squadra olimpica statunitense ha chiuso il primo giorno di gare dei Giochi Olimpici senza alcuna medaglia per la prima volta dal 1972. 24.07.2021, Sputnik Italia

Gli atleti della nazionale olimpica statunitense sono rimasti a secco nel primo giorno di gare delle Olimpiadi estive per la prima volta dal 1972, fa notare USA Today. Ieri si è svolta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Tokyo e già oggi sono state messe in palio le primi 11 medaglie. Gli atleti americani hanno preso parte a cinque gare: sollevamento pesi, ciclismo, tiro con l'arco, tiro con la pistola e tiro con la carabina. In nessuno di queste gare gli atleti statunitensi sono riusciti a vincere una medaglia. La squadra nazionale russa ha vinto una medaglia a Tokyo con Anastasia Galashina, argento nel tiro con la carabina ad aria compressa da dieci metri.Per l'Italia sono arrivate 2 medaglie nel primo giorno: l'argento con la sciabola maschile grazie a Luigi Samele e l'oro nel taekwondo con Vito Dell'Aquila.

