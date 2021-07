https://it.sputniknews.com/20210724/padova-bissa-la-pittura-del-300-e-patrimonio-unesco-insieme-a-montecatini-terme-12249953.html

Padova bissa, la pittura del ‘300 è Patrimonio UNESCO insieme a Montecatini Terme

Entrano a far parte della lista del patrimonio UNESCO sia il ciclo degli affreschi del '300 di Padova che Montecatini Terme come città termale d'Europa in... 24.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-24

La 44 esima sessione del Comitato del Patrimonio mondiale UNESCO, in corso a Fuzhou (Cina) dal 16 al 31 luglio, ha stabilito che l’intero ciclo pittorico di Padova del Trecento è parte integrante del patrimonio UNESCO.Un riconoscimento prestigioso che include la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto e gli affreschi del Palazzo della Ragione.Per la città di Padova questo è il secondo sito UNESCO che le viene riconosciuto dopo l’Orto Botanico.Anche Montecatini Terme (Pistoia) con il suo sistema termale, è entrata a far parte del patrimonio UNESCO da oggi sabato 24 luglio.Il sindaco di Montecatini Terme si è detto onorato, è un orgoglio per tutto il paese, lo riporta La Repubblica.Qualche giorno fa Liverpool è stata invece radiata dalla lista per non aver saputo adeguatamente proteggere il sito dalla modernità.

