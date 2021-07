https://it.sputniknews.com/20210724/ministero-salute-col-green-pass-si-potranno-visitare-i-parenti-in-ospedale-12250861.html

Ministero Salute: col green pass si potranno visitare i parenti in ospedale

La precisazione del dicastero arriva dopo l'appello di Italia Viva sull'onda dello sciopero della fame del presidente di Salvagente Italia. 24.07.2021, Sputnik Italia

Il ministero della Salute ha chiarito su sollecitazione di alcuni esponenti di Italia Viva che il green pass permetterà ai suoi possessori di recarsi in ospedale per far visita ai parenti ricoverati, segnala Repubblica. Per primo a battersi per questo diritto col green pass era stato il presidente di Salvagente Italia Mirko Damasco, che aveva iniziato da alcuni giorni uno sciopero della fame per consentire ai familiari di fare visita ai pazienti in ospedale. Questa iniziativa di Damasco era stata sostenuta dal capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone e dalla presidente della Commissione Sanità al Senato Annamaria Parente, che in un appello al ministro della Salute, Roberto Speranza, avevano invocato di rivedere "subito le regole degli accessi ai reparti ospedalieri, magari tramite green pass, per interrompere subito una modalità che aggiunge difficoltà ulteriori a chi già vive un momento di sofferenza".

Irina Derefko Che disgusto. Profondo disgusto. 0

raus jUEde In ospedale d'accordo, tanto basta un tampone. Ma se si parla di andare al pronto soccorso nell'urgenza di un evento io ci entro anche con un bazooka, visto che pago decine di migliaia di euro di tasse. 0

