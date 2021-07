https://it.sputniknews.com/20210724/jeff-bezos-non-puo-farsi-chiamare-astronauta-12254129.html

Jeff Bezos non può farsi chiamare "astronauta"

Jeff Bezos non può farsi chiamare "astronauta"

Il magnate e fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha compiuto il suo tanto atteso viaggio nello spazio il 20 luglio davanti agli occhi di tutto il mondo.

Nonostante abbia trascorso circa quattro minuti a gravità zero, l'equipaggio della navicella spaziale New Shepard della compagnia Blue Origin di Jeff Bezos non otterrà il distintivo d'astronauta a forma di ali che ricevono coloro che hanno completato con successo un viaggio spaziale. Dipende dal fatto che la Federal Aviation Authority (FAA) degli Stati Uniti ha inasprito le sue regole. Per ottenere il distintivo e il titolo, i membri dell'equipaggio devono contribuire al volo e alla sua sicurezza mentre viaggiano oltre il limite di 80 chilometri definito come spazio dalla FAA. Tuttavia New Shepard era completamente controllata da terra. Oliver Damen, Wally Funk e Mark Bezos hanno viaggiato con il magnate. Se qualcuno può ottenere il distintivo di astronauta, quello con più possibilità è l'aviatrice Funk per aver dimostrato "un contributo straordinario" al volo umano nello spazio, scrive il Daily Mail. La donna aveva già completato l'addestramento della Nasa negli anni '60, all'età di 82 anni, è diventata la persona più longeva ad aver viaggiato nello spazio. Con l'inizio dei viaggi spaziali privati, gli esperti prevedono che potrebbe essere creata una nuova categoria di turisti spaziali o astronauti commerciali per descrivere coloro che vanno nello spazio esclusivamente come passeggeri, piuttosto che come membri dell'equipaggio o come piloti.

