Incidente minibus a Capri, autopsia esclude malore autista

Nell'incidente di giovedì scorso ha perso la vita il conducente 33enne, mentre 13 persone sono rimaste ferite, di cui una in prognosi riservata. 24.07.2021, Sputnik Italia

I primi esami dell'autopsia sul 33enne Emanuele Melillo, conducente del minibus uscito di strada a Capri, hanno escluso che abbia avuto un malore o che soffrisse di patologie, legando invece il suo decesso a lesioni multiple agli organi del torace e addominali. L'avvocato della famiglia ha confermato la notizia, rilevando in ogni caso che bisogna attendere il risultato di altri esami.Il pm che sta indagando sull'incidente ha respinto l'istanza per cremare la salma, che non verrà restituita ai familiari per celebrare il funerale e tumularla per poter eseguire ulteriori esami.Intanto si è saputo che dei 13 feriti ricoverati solo uno al momento è in prognosi riservata.In un primo momento si era ipotizzato che l'incidente fosse avvenuto a seguito di un malore del conducente.

