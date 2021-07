In Sud America gli archeologi scoprono "il nonno dei coccodrilli"

"Anche se non siamo riusciti a trovare il muso di questa specie le sue piccole dimensioni, così come i suoi denti piccoli e aguzzi, fanno pensare che il Burkesuchus fosse un piccolo carnivoro che probabilmente si nutriva di invertebrati come insetti o crostacei, o piccoli vertebrati come pesci. Non aveva la capacità di catturare grandi prede o strappare grandi pezzi di carne come lo fanno i coccodrilli attuali", ha raccontato il paleontologo Federico Agnolin.