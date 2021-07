https://it.sputniknews.com/20210724/immigrazione-clandestina-austria-verso-rafforzamento-delle-frontiere-12253314.html

Immigrazione clandestina, Austria verso rafforzamento delle frontiere

Immigrazione clandestina, Austria verso rafforzamento delle frontiere

L'Austria invierà 400 soldati al confine a seguito del flusso dei clandestini. 24.07.2021

L'Austria invierà circa 400 militari alle frontiere per l'afflusso dei clandestini, riporta il canale televisivo ORF, con riferimento al discorso del ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer. In particolare il ministro ha affermato che la politica di concessione dell'asilo ai migranti nell'Unione Europea è fallita e che l'Austria deve rafforzare i suoi confini, poiché il sistema europeo di protezione delle frontiere non funziona, osserva il canale. Secondo il canale televisivo, nel 2020 22mila migranti sono stati fermati mentre cercavano di attraversare illegalmente il confine austriaco, mentre nella prima metà del 2021 sono già 16mila. Al momento circa mille soldati sono in servizio presso i confini, secondo l'ORF.

nikita 400 per rafforzare? Che cosa serve una goccia d"acqua nell'oceano? E poi......non si tratta di politiche europeidi fallite. Più semplicemente non ci sono mai state. È diverso. Sono pochissimi i Paesi che contrastano efficacemente le locuste e guarda caso, sono proprio quelli ex patto di Varsavia. 0

