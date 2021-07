Il mafioso Matteo Messina Denaro è diventato un nonno latitante

https://it.sputniknews.com/20210724/il-mafioso-matteo-messina-denaro-e-diventato-un-nonno-latitante-12249299.html

Il latitante mafioso numero uno in Italia, Matteo Messina Denaro, è diventato nonno.La figlia del mafioso, Lorenza Alagna, che ha il cognome della madre e il nome della nonna paterna, ha partorito un bambino lo scorso 14 luglio. A riportare l’informazione è l’agenzia di stampa Ansa.Tuttavia da tempo abita lontano da Castelvetrano (Trapani) dove viveva con la nonna paterna.Secondo quanto riportato, Lorenza non avrebbe mai visto in vita sua suo padre e su Facebook si è sfogata scrivendo:Un destino mafioso di un uomo che sta dietro molti lutti in Sicilia e in Italia.Lei alcuni anni fa al Tg2 aveva chiesto di essere lasciata in pace perché voleva condurre la vita di tutte le altre ragazze.Ed aveva chiesto che si facesse finta che lei non esiste, ma a quanto pare così non è stato e la notizia si è diffusa raggiungendo i media.Matteo Messina Denaro è l’ultimo dei latitanti della vecchia mafia siciliana, quella di Totò Riina e di Provenzano. L’unico che è sempre sfuggito ad ogni tentativo di cattura grazie ad una fitta e potente rete di fiancheggiatori che travalica la rete di protezione dei sodali del trapanese.Una latitanza che si garantisce anche grazie alla enorme disponibilità di denaro.Il perché non si riesca a catturarlo è quasi un mistero come la sua stessa vita trascorsa quasi tutta in latitanza.

