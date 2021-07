https://it.sputniknews.com/20210724/i-cinque-investimenti-che-hanno-reso-di-piu-a-warren-buffett-12253545.html

I cinque investimenti che hanno reso di più a Warren Buffett

Warren Buffett, presidente di Berkshire Hathaway, è uno degli imprenditori di maggior successo e riconosciuti della storia. Ma quali sono stati i suoi... 24.07.2021, Sputnik Italia

L'Oracolo di Omaha è il sesto uomo più ricco del pianeta, con una fortuna valutata in 101 miliardi di dollari. Mentre la holding di Buffett, Berkshire Hathaway, ha quote in più di 60 compagnie, ci sono cinque società che rappresentano circa l'88% del suo capitale in utili non realizzati, per un totale di 181,1 miliardi di dollari, dividendi esclusi, guadagnati in tutti questi anni. Apple. La "mela" è l'investimento più redditizio di Buffett, secondo lo stesso uomo d'affari. Anche se ha investito solo 31,1 miliardi di dollari nel gigante tecnologico, finora ha 101,764 miliardi di dollari di profitti non realizzati, ovvero il 40% del valore totale degli investimenti di Buffett. Bank of America. La partecipazione nel più grande istituto finanziario degli Stati Uniti rappresenta un valore di oltre 24,5 miliardi di dollari. Nell'agosto 2020, Buffett ha acquisito 2,1 miliardi di dollari di azioni della società in soli 12 giorni, chiudendo così uno degli affari più redditizi della sua carriera. American Express. Negli ultimi ventott'anni la società di servizi di credito ha fatto guadagnare a Buffett quasi 24,5 miliardi $. In questo modo, si colloca al terzo posto nel portafoglio di Berkshire Hathaway. A differenza del caso Apple, quando le azioni vennero acquistate nel 2016, Buffett ha investito per la prima volta in American Express negli anni '60. Coca Cola. Dal 1988 la società ha accumulato quasi 21,3 miliardi di dollari di profitti non realizzati. Buffett è un grande degustatore di questa bevanda, e alle convention annuali di Berkshire Hathaway viene sempre offerta. La celeberrima azienda è presente in quasi tutti i Paesi del mondo, ad eccezione di Cuba e della Corea del Nord, ed ha più di 20 marchi nel suo portafoglio. Moody's. Questa agenzia di rating del credito è stato un'altra delle scommesse più redditizie di Buffet. Ad oggi porta nelle casse di Berkshire Hathaway circa 9,1 miliardi $ di profitti nonostante un rendimento nominale di appena lo 0,7%.

