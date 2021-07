https://it.sputniknews.com/20210724/harry-business-man-vende-la-sua-storia-programmando-4-libri-il-secondo-dopo-la-morte-della-regina-12251668.html

Harry business man, vende la sua storia programmando 4 libri: il secondo dopo la morte della Regina

Il principe si assicura un buon tenore di vita grazie al suo piglio da vero business man. Le case editrice gli aprono le borse per milioni di dollari pur di... 24.07.2021, Sputnik Italia

Il principe ex-principe Harry, ha trovato un modo molto lucrativo di fare soldi ora che non ottiene più i sussidi concessi agli appartenenti alla Royal Family. Il duca di Sussex ha programmato ben quattro libri con case editrici britanniche.Un secondo dovrebbe uscire dopo la morte della Regina Elisabetta II, e non è chiaro se questo perché non vuol turbare l’animo della nonna o per chissà quale altro motivo.L’accordo è riportato dal Daily Mail, il quotidiano londinese, secondo il quale Harry potrebbe portare a casa una pagnotta del valore di 40 milioni di dollari.La base di partenza era di 25 milioni di dollari, ma a quanto pare le case editrici devono avere gareggiato fino a portare la somma a 35 o 40 milioni di dollari.A proposito di Royal Family, pare che questi anche questa volta non l’abbiano presa bene e temono nuove fibrillazioni dopo quelle causate dall’intervista rilasciata con Meghan alla televisione americana.Infine, anche Meghan si appresta a scrivere un libro, ma si tratterà di un innocuo libro sul benessere. I diritti se li è accaparrati la Penguin Random House.

