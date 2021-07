https://it.sputniknews.com/20210724/elon-musk-sicuro-astronave-starship-puo-riportare-telescopio-hubble-sulla-terra-12254470.html

Elon Musk sicuro, astronave Starship può riportare telescopio Hubble sulla Terra

Elon Musk sicuro, astronave Starship può riportare telescopio Hubble sulla Terra

Il fondatore di SpaceX Elon Musk ha affermato che un'astronave della sua compagnia potrebbe teoricamente riportare il telescopio Hubble sulla Terra. 24.07.2021, Sputnik Italia

Alla domanda di un utente su Twitter se Starship potrebbe teoricamente salvare Hubble da potenziali distruzioni future se il telescopio dovesse entrare nell'atmosfera terrestre, Musk ha risposto con un laconico "sicuramente". Tuttavia il miliardario non ha approfondito i dettagli di questo tipo di operazione. La Starship è un veicolo di lancio super pesante a due stadi in orbita completamente riutilizzabile in fase di sviluppo da parte della società SpaceX di Elon Musk.

