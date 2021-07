https://it.sputniknews.com/20210724/effetto-green-pass-boom-di-prenotazioni-per-il-vaccino-e-decine-di-manifestazioni-in-tutta-italia-12251298.html

Effetto green pass: boom di prenotazioni per il vaccino e decine di manifestazioni in tutta Italia

Salgono fino al 200 per cento le prenotazioni per effettuare la prima dose del vaccino anti-Covid dopo il decreto del governo sull'obbligo di mostrare il green pass in ristoranti, piscine, palestre, eventi e manifestazioni sportive. E nelle piazze italiane va in scena la rabbia dei contrari.

Boom di prenotazioni per la prima dose e manifestazioni in tutta Italia. È l’effetto green pass, che da un lato fa schizzare le richieste per il vaccino e dall’altra fa montare la rabbia di no-vax e free-vax.Boom di prenotazioni per la prima doseDopo la conferenza stampa in cui il premier, Mario Draghi, ha annunciato il contenuto del decreto del governo che introduce l’obbligo del certificato verde per entrare nei ristoranti e bar al chiuso e per accedere a spettacoli, eventi, manifestazioni sportive, musei, piscine, palestre, congressi, parchi divertimento, sale da gioco e per partecipare ai concorsi pubblici, le prenotazioni sono aumentate “tra il 15 e il 200 per cento”. La sfida, ora, è convincere i 4,8 milioni di over 50 che ancora non hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre sono attese due circolari del ministro Roberto Speranza per tirare fuori dal limbo chi non può vaccinarsi per motivi di salute e chi non ha ancora ricevuto il green pass perché ha effettuato la vaccinazione fuori dai confini nazionali.Le manifestazioni contro il green passNel frattempo, però, si moltiplicano le manifestazioni di protesta nelle piazze italiane. Sabato ci sono stati una ventina di presidi in tutto lo Stivale. E per mercoledì 28 luglio il comitato Libera Scelta, assieme al senatore leghista Armando Siri, ha organizzato una fiaccolata per dire no al green pass. Tra le adesioni, come si legge su Today, spicca quella dei leghisti Claudio Borghi, Alberto Bagnai, Simone Pillon, oltre che di Vittorio Sgarbi e del leader di Italexit, Gianluigi Paragone. La decisione di imporre un uso estensivo del lasciapassare non è stata accolta bene neppure dai gestori dei locali. Secondo il presidente di Fipe Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, ristoranti e bar senza aree esterne rischiano di perdere “18 milioni di clienti”. Intanto, un primo effetto dell'ultimo decreto Covid, che ha modificato i parametri per il cambio di fascia, ha scongiurato il passaggio in zona gialla delle regioni con la più alta incidenza di contagi, legata in gran parte alla variante Delta, come Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna.

don demenza non e vero nessuno si e prenotato Sputnik riprende sbagliando le veline di sistema della stampaccia italiode , per contrario in Italia milioni in piazza come in francia, un mio amico mi ha detto che un SI VAX ha rischiato brutto di essere catalpultato a fanculo 1

Alf Bianchi Bassetti Burioni Crisanti Palù e compagnia bella COLPEVOLI di complicità in genocidio tramite arma batteriologica prima e farmaco sperimentale teratogeno poi. Tutti alla sbarra per un nuovo processo di Norimberga. 1

