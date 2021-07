https://it.sputniknews.com/20210724/dove-vedere-olimpiadi-tokyo-2020-2021-dallitalia-in-live-streaming-online-12246737.html

Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020 (2021) dall'Italia in live streaming online

Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020 (2021) dall'Italia in live streaming online

Guardare in live streaming dall'Italia le Olimpiadi del 2021 non è impossibile, basterà seguire questi consigli per seguire le competizioni in corso a Tokyo.

Dall’Italia le Olimpiadi di Tokyo 2020, disputate nel 2021 a causa della pandemia, sono visibili in chiaro sui canali della televisione pubblica Rai che ne detiene i diritti in esclusiva per tutto il territorio nazionale.Rai 2, in particolare, segue le competizioni sportive degli italiani ma anche le altre competizioni più significative. I canali sono il 2 e il 502 del digitale terrestre, con il secondo utile per vedere le competizioni in alta definizione HD. Mentre su TivùSat il canale in chiaro è il 102.Purtroppo la Rai non possiede i diritti per lo streaming online delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quindi, teoricamente dall’Italia non sarebbe possibile vedere le gare da smartphone, tablet e PC in chiaro.Tuttavia qualche altra opzione è possibile prenderla in considerazione, anche se bisognerà adattarsi un po’ a commentatori non di lingua italiana.Per vedere le Olimpiadi Tokyo 2020 (2021) dall'Italia in live streaming online, quelle che seguono sono alcune delle opzioni possibili.Tokyo 2020 live streaming dall’ItaliaLa Bbc, attraverso il suo canale Bbc Sport detiene i diritti per distribuire le Olimpiadi in streaming online attraverso la sua app Bbc iPlayer, il quale è disponibile anche via web per PC e notebook. Va detto, però, che per chi non risiede nel Regno Unito la visione del canale viene bloccata.Negli Stati Uniti le Olimpiadi in live streaming online sono disponibili sul canale PeacockTV. Il servizio anche in questo caso non è normalmente accessibile dall’Italia, ma con un IP statunitense sarà possibile accedervi. I contenuti sono gratuiti solo per i primi 7 giorni.Per guardare le Olimpiadi 2021 in streaming online gratis dall’Italia, troviamo anche 7plus, un canale australiano che segue in diretta web le competizioni sportive in corso a Tokyo. Per vedere i contenuti è necessario registrarsi alla piattaforma del canale australiano inserendo i propri dati personali. Necessario inserire un codice postale australiano. Attenzione ovviamente al fuso orario, gli orari riportati sul sito web di 7plus sono tutti secondo il fuso orario locale.Ed infine utilizzando il canale canadese TSN, è possibile seguire le Olimpiadi di Tokyo 2020 in streaming online dall’Italia, ma questa volta pagando un abbonamento mensile pari a 20 dollari canadesi, che in euro sono circa 13,52 €.Queste sono alcune delle possibilità disponibili per guardare dall’Italia lo streaming live online delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

