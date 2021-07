https://it.sputniknews.com/20210724/dopo-matteo-slavini-anche-giorgia-meloni-si-vaccinera-12248228.html

Dopo Matteo Salvini anche Giorgia Meloni si vaccinerà

Dopo Matteo Salvini anche Giorgia Meloni si vaccinerà

E quindi anche la presidente di Fratelli d'Italia cede alle pressioni mediatiche e risponde che si vaccinerà perché lei non è una no vax. 24.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-24T15:46+0200

2021-07-24T15:46+0200

2021-07-24T16:41+0200

coronavirus in italia

giorgia meloni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/10358358_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_45a0c28eb8bc39534342cd7ec0cb85c0.jpg

Non sono no vax, spiega Giorgia Meloni pressata dai giornalisti al Festival della Versiliana, si vaccinerà quindi anche lei dopo Matteo Salvini che lo ha fatto appena ieri.La Meloni non vede di buon occhio il green pass, ad esempio, secondo lei l’obbligo è una minaccia per la ripresa economica delle attività economiche italiane.Salvini, dicevamo, si è vaccinato ieri ma non come risposta al green pass obbligatorio ma perché l’aveva già prenotato. Tuttavia anche Salvini si dice contrario all’obbligo del green pass.Ad ogni modo l’obbligatorietà del green pass che scatterà un po’ ovunque ha funzionato da spinta gentile, dal momento che è stato subito boom di iscritti compresi gli under 18 che dovranno andare in vacanza ad agosto con i genitori e ai quali potrebbero essere precluse molte attività se non ricevono almeno la prima dose.Secondo il rapporto settimanale i non vaccinati in Italia sono ormai la minoranza del paese.

Irina Derefko Come ho già detto, sono due buffoni. 4

Giogio B Dementi totali. La Meloni addirittura sono 2 anni che critica senza assumersi una responsabilità' 2

5

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, giorgia meloni