Di Maio, "Vaccinarsi serve proprio a riconquistare la nostra libertà"

Di Maio, "Vaccinarsi serve proprio a riconquistare la nostra libertà"

Di Maio si è vaccinato e crede che sia una forma di libertà farlo, libertà contro la pandemia che ci ha imprigionati in casa per mesi bloccandoci le vite. 24.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

luigi di maio

politica italiana

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, interviene nel dibattito pubblico sull’essere liberi o meno di fare i vaccino e ribalta la prospettiva affermando che la vera libertà la offre il vaccino nei confronti del coronavirus Sars-CoV-2 e della malattia Covid-19.Quindi ha lodato la campagna vaccinale e tutto il personale impegnato da mesi nel lavoro di somministrazione delle dosi di vaccino.La spinta gentile del green passDi Maio non parla dell’obbligatorietà del green pass, la quale ha dato nuovo impulso alle registrazioni affollando nuovamente le liste di chi attende di vaccinarsi, ma loda gli italiani che si sono registrati sulle piattaforme regionali di recente.Di Maio si è vaccinatoIeri si è vaccinato anche Matteo Salvini. Il leghista ha detto che le parole dure di Draghi nulla hanno a che fare con la sua scelta di vaccinarsi, perché si era prenotato da tempo.Giorgia Meloni in precedenza ha detto e ai giornalisti che si vaccinerà, precisando di non essere mai stata una no vax, ma di avere idee diverse da quelle del governo sulla gestione della pandemia. Ad esempio l’imposizione del green pass è vista come un torto alle imprese italiane dei settori su cui graverà il compito del controllo.Ad ogni modo, i non vaccinati in Italia sono sempre più la minoranza come mostrano i dati dell’ultimo rapporto del governo da poco pubblicati

2021

coronavirus in italia, luigi di maio, politica italiana