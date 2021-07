https://it.sputniknews.com/20210724/dalla-russia-decollati-2-aerei-con-carico-umanitario-per-cuba---video-12248931.html

Due aerei militari russi sono stati inviati per consegnare prodotti alimentari e dispositivi di protezione individuale a Cuba, ha riferito oggi il ministero... 24.07.2021, Sputnik Italia

"Su richiesta del comandante supremo delle forze armate russe Vladimir Putin, aerei da trasporto militare stanno consegnando aiuti umanitari a Cuba. Due aerei An-124 Ruslan del ministero della Difesa russo sono decollati dall'aeroporto di Chkalovsky vicino a Mosca in direzione dell'isola. Gli aerei consegneranno cibo, dispositivi di protezione individuale e oltre 1 milione di mascherine mediche a Cuba. Più di 88 tonnellate di carico complessivamente", ha affermato in una nota il dicastero militare russo. Questo mese a Cuba sono iniziate grandi proteste, le più grandi dal 1994, caratterizzate da numerose vittime e arresti. Nel contesto della carenza di beni di prima necessità, compresi prodotti alimentari e sullo sfondo di una crisi economica, le persone protestavano per il modo in cui il governo ha gestito la risposta al Covid-19 e represso le voci critiche. Migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere elezioni libere e ordine sociale. In risposta il governo ha dispiegato forze di sicurezza in tutto il Paese e ha interrotto le comunicazioni, compreso internet. Giovedì gli Stati Uniti hanno imposto un nuovo ciclo di sanzioni a Cuba, prendendo di mira l'esercito cubano e il ministero degli interni per la repressione delle recenti proteste.

Andrea VIVA CUBA SOCIALISTA! MORTE ALL' IMPERIALISMO USA! VIVA LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALISTA! 1

Irina Derefko E vaiiiii!!! C'avrei messo le mani e i piedi sul fuoco! Grande Russia e grande Putin!!! Evviva il socialismo. 0

