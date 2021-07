https://it.sputniknews.com/20210724/covid-19-russia-6102469-contagi-23947-153095-decessi-799-5471956-guarigioni-21952-12246926.html

Covid-19 Russia: 6.102.469 contagi (+23.947), 153.095 decessi (+799), 5.471.956 guarigioni (+21.952)

Covid-19 Russia: 6.102.469 contagi (+23.947), 153.095 decessi (+799), 5.471.956 guarigioni (+21.952)

La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 23.947 casi di Covid-19, lo riporta il Centro di risposta federale all’emergenza sanitaria. 24.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-24T12:25+0200

2021-07-24T12:25+0200

2021-07-24T12:25+0200

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/12084735_80:0:2000:1080_1920x0_80_0_0_81418ad26a29db2f3c0812838cedc143.jpg

Secondo le statistiche aggiornate sul coronavirus la Russia ha registrato 23.947 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 23.811 del giorno precedente, portando il conteggio complessivo a 6.102.469, lo ha riferito venerdì il centro di risposta federale alla pandemia.“Nell'ultimo giorno, 23.947 casi di Covid-19 sono stati confermati in 85 regioni russe, compresi 2.452 casi (10,2%) senza sintomi clinici”, ha detto il centro, aggiungendo che il tasso di aumento dei contagi è sceso allo 0,39%.Mosca ha il più alto numero di nuovi casi con 3.376 infezioni giornaliere, in calo dai 3.425 del giorno precedente. La capitale russa è seguita dalla regione di Mosca con 2.096 casi, in aumento da 1.965, e San Pietroburgo con 1.937 casi, in calo dai 1.940.Il centro di risposta ha riportato 799 nuovi decessi legati al coronavirus, rispetto ai 795 del giorno prima, aumentando il numero totale di morti del paese a 153.095.Nelle stesse 24 ore, 21.952 pazienti Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali del paese, in calo rispetto ai 22.547 del giorno prima, portando quindi il totale dei guariti a 5.471.956.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus