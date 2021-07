https://it.sputniknews.com/20210724/chiusi-in-casa-come-sorci-il-tweet-choc-di-burioni-sui-no-vax-fa-infuriare-il-web-12247545.html

"Chiusi in casa come sorci". Il tweet choc di Burioni sui no-vax fa infuriare il web

"Chiusi in casa come sorci". Il tweet choc di Burioni sui no-vax fa infuriare il web

Il virologo su Twitter: "Propongo una colletta per pagare ai no-vax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci". L'ira di Giorgia Meloni: "Questa non è scienza".

coronavirus in italia

politica

“Chiusi in casa come dei sorci”. Così il virologo Roberto Burioni ironizza sui social su chi non vuole sottoporsi al vaccino anti-Covid. Ma le sue parole scatenato un vero e proprio putiferio in rete e accendono il dibattito politico. Il commento di Giorgia Meloni: "Vergognoso"A replicare è la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Davvero il prof. Burioni pensa di convincere con questi toni gli italiani a vaccinarsi? E soprattutto, è sulla base di queste lucide "valutazioni scientifiche" che noi limitiamo i diritti fondamentali delle persone, e pensiamo di combattere il mostro del Covid?”, scrive su Facebook.A scagliarsi contro Burioni per il discusso tweet è anche Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista. “L’arroganza e l’odio di classe di quest’uomo sono pari solo alla diligenza con cui, nel socialismo, sarebbe impegnato in attività di recupero sociale e correzione per sé stesso”, ha scritto in un post sullo stesso social network.“Mi odiano i neofascisti, ma mi odiano anche i veterocomunisti: penso proprio di essere nel giusto”, è la replica del virologo. Ieri Burioni aveva risposto anche a Giorgia Meloni: “Se la prende con me perché faccio sarcasmo sui novax. Accetto il fatto di non piacerle, ma non mi so spiegare questa sua avversione alle vaccinazioni obbligatorie, che sono iniziate molti anni fa senza nessuna protesta”.

