Beach hut, le casupole sulle spiagge britanniche spopolano e ora costano 50 mila euro - Video

La pandemia ha cambiato le abitudini di molti popoli e ciò che prima era stato abbandonato o riposto in secondo o terzo piano, torna in auge come le beach hut... 24.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-24T20:41+0200

Chi nel Regno Unito ama trascorrere una vacanza al mare, di solito compra un beach hut, una piccola casupola di pochi metri quadrati che somiglia tantissimo alle nostre cabine spogliatoio disposte in linea negli stabilimenti balneari.Ma le beach hut sono qualcosa di più in un paese dove il meteo è in grado di fare i brutti capricci anche d’estate. Esse sono delle vere casupole anche graziosamente arredate dove gli inglesi pranzano, prendono il tè rigorosamente alle 5 del pomeriggio e da dove osservano il mare imbronciato in attesa che ritorni il sole.Ebbene la pandemia ha reso preziose le beach hut, perché ora tanti le vogliono poiché sono in cerca di maggiore libertà e vita all’aria aperta o di modi alternativi di trascorrere il tempo libero in patria (dal momento che andare all’estero è molto complicato a causa delle quarantene).Le Beach hut a prezzi stratosfericiTuttavia quando si pensa a queste casupole non bisogna immaginarsi chissà che grandi spazi di intimità, anzi, le beach hut sono praticamente costruite una accanto all’altra e quando si parla all’esterno di esse chi sta accanto sente tutto alla perfezione: è li a pochi metri.Inconsapevolmente, chi magari ne aveva acquistate o costruite più di una in passato, ora si ritrova in una situazione interessante nel caso decidesse di venderle.A Walton-on-the-Naze-Beach, una località di mare che affaccia sulla Manica ed è collocata ad alcune decine di chilometri a nord di Londra, una società dedicata a questo tipo di business ne ha una decina da dare in affitto per l’estate.I costi oscillano tra le 60 sterline della bassa stagione e le 70 sterline dell’alta stagione (luglio e agosto), ed i prezzi si intendono giornalieri.Le Beach hut insoliteOvviamente di beach hut ne esistono di ogni tipo e dai colori anche molto vivaci, tutte graziosamente arredate secondo lo stile inglese, ma probabilmente nessuna batte in fantasia quella creata da questo giovane youtuber per i suoi follower.Guardare per credere.

