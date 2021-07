https://it.sputniknews.com/20210724/amministrazione-usa-non-interessata-a-conflitto-con-la-cina-12249640.html

Amministrazione Usa "non interessata" a conflitto con la Cina

Un funzionario dell'amministrazione statunitense ha dichiarato che Washington non è interessata al conflitto con la Cina, ma alle regole della comunicazione... 24.07.2021, Sputnik Italia

casa bianca

politica internazionale

usa

cina

Durante la sua visita di due giorni in Cina tra il 25 e 26 luglio la vicesegretaria di Stato degli Stati Uniti Wendy Sherman sottolineerà che l'America non è interessata ad un conflitto, ma ad ulteriori parametri di comunicazione, ha riferito oggi un funzionario dell'amministrazione statunitense. Secondo il funzionario, è importante "stabilire le regole della comunicazione" e "mantenere canali di comunicazione aperti". Allo stesso tempo un altro funzionario dell'amministrazione americana ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a ritenere il governo cinese responsabile di alcune azioni, tra cui attività informatiche, lavoro forzato e repressione ad Hong Kong e nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur. A sua volta la Cina respinge tutte queste accuse. La Sherman incontrerà in particolare il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

casa bianca, politica internazionale, usa, cina