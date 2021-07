https://it.sputniknews.com/20210723/zanardi-il-gip-di-siena-archivia-linchiesta-sul-camionista-non-ha-colpe-12237859.html

Zanardi, il gip di Siena archivia l'inchiesta sul camionista: "Non ha colpe"

Zanardi, il gip di Siena archivia l'inchiesta sul camionista: "Non ha colpe"

Scagionato l'autista del camion contro il quale si è schiantato l'ex pilota della William, mentre correva una staffetta para-olimpica a bordo della sua hand... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T14:28+0200

2021-07-23T14:28+0200

2021-07-23T14:28+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/921/98/9219890_0:0:1746:983_1920x0_80_0_0_d18a93b46f9e2b0ff0490a5c83a81c66.jpg

Il tribunale di Siena scagiona l'autista del tir contro cui si è schiantato Alex Zanard. Il giudice per le indagini preliminari Ilaria Cornetti ha accolto la richiesta di archiviazione delle accuse nei confronti di Marco Ciacci, presentata lo scorso 26 aprile dal sostituto procuratore della Repubblica di Siena, Serena Menicucci, titolare dell'inchiesta e dal procuratore capo Salvatore Vitello.Ciacci, 45 anni di Castelnuovo Berardenga (SI), era indagato per lesioni gravissime colpose per il gravissimo incidente che ha coinvolto l'ex pilota, avvenuto nel giugno 2020 durante la staffetta Obiettivo tricolore. Il tribunale senese non ha riconosciuto le responsabilità dell'indagato e ne ha archiviato la posizione.L'incidente del 19 giugnoIl 19 giugno 2020 Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente con un camion mentre effettuava un'uscita in handbike.Dopo circa un mese di ricovero presso l'ospedale di Siena, durante il quale era anche stato risvegliato dal coma farmacologico, il 24 luglio Zanardi era stato trasferito in condizioni instabili presso il reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Lo scorso febbraio il campione è riuscito a comunicare con i suoi familiari.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia