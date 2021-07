https://it.sputniknews.com/20210723/usa-avvertono-talebani-afghanistan-stato-canaglia-se-prendete-il-potere-con-la-forza-12242223.html

USA avvertono Talebani: "Afghanistan stato canaglia se prendete il potere con la forza"

USA avvertono Talebani: "Afghanistan stato canaglia se prendete il potere con la forza"

Washington ha messo in guardia i Talebani* dal prendere il potere con la forza, promettendo che in questo caso l'Afghanistan non riceverà assistenza... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T19:53+0200

2021-07-23T19:53+0200

2021-07-23T19:53+0200

difesa

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/12242185_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_1d71cfb447a30f5ef4fcc41df647ae69.jpg

Blinken ha sottolineato che gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per le ultime azioni dei talebani che indicano che il gruppo potrebbe cercare di prendere con la forza in potere in Afghanistan.Come osservato dal capo della diplomazia americana, Washington ritiene che il conflitto in Afghanistan che va avanti da 40 anni non abbia una soluzione militare e gli USA "stanno lavorando su una soluzione che ponga fine ad esso".In Afghanistan prosegue uno scontro tra le forze governative ed i talebani, che hanno conquistato vasti territori nelle zone rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. Il 12 settembre 2020 sono iniziati i colloqui di pace tra il governo afghano ed i talebani nella capitale del Qatar. In seguito le parti hanno firmato a Doha il primo negli 18 anni di guerra accordo di pace. Il documento prevedeva il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan in 14 mesi e l'avvio di un dialogo infra-afghano a marzo dopo l'intesa sullo scambio di prigionieri.L'amministrazione statunitense ha promesso di completare il ritiro delle truppe dall'Afghanistan in pieno coordinamento con gli alleati entro l'11 settembre.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

volpeneldeserto L unico vero stato canaglia sono gli Usa, dovunque sono andati hanno portato solo sofferenze e dolore! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

difesa, politica