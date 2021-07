https://it.sputniknews.com/20210723/uno-spiraglio-per-gianetti-ruote-todde-il-governo-e-pronto-ad-affiancare-un-compratore-12233533.html

Uno spiraglio per Gianetti Ruote, Todde: “Il governo è pronto ad affiancare un compratore”

L’azienda non ritira i 152 licenziamenti ma valuta la proposta del Mise per evitare la chiusura dello stabilimento. 23.07.2021, Sputnik Italia

Dopo ore di trattative a distanza al Mise è emersa una flebile speranza per i lavoratori di Gianetti Ruote, che lo scorso 3 luglio hanno ricevuto la notizia della chiusura dello stabilimento in Brianza e la perdita del lavoro.A convincere il fondo tedesco Quantum su un possibile ripensamento è la possibilità che il governo affianchi un potenziale acquirente garantendo la cedente dai rischi della legge sul fallimento. E pare, secondo quanto è emerso alla fine della riunione che i proprietari del fondo Quantum e l’amministratore delegato Goran Mihajlovich abbiano detto di poter ragionare sull’ipotesi di vendita dello stabilimento di Ceriano Laghetto. Ma i licenziamenti restano, per ora, in campo.I sindacati chiedono la continuità aziendaleI sindacati hanno firmato una nota congiunta al termine del tavolo per ribadire che la priorità è “la continuità aziendale”.Inoltre per la Fim è “inaccettabile” la decisione “di cancellare gli ordini”, perché “è come cancellare il futuro”, secondo il segretario nazionale dei metalmeccanici Ferdinando Uliano.“L’azienda ha confermato il provvedimento di licenziamento e di chiusura del sito di Ceriano Laghetto precisando che in caso di mancato accordo i 152 licenziamenti riguarderanno sia i lavoratori di Ceriano, che di Carpenedolo”, hanno aggiunto i sindacati parlando dell’altro stabilimento in mano al fondo Quantum.

Rachele Samo

