https://it.sputniknews.com/20210723/ungheria-vaccinazioni-covid-19-saranno-obbligatorie-per-gli-operatori-sanitari--12232573.html

Ungheria, vaccinazioni COVID-19 saranno obbligatorie per gli operatori sanitari

Ungheria, vaccinazioni COVID-19 saranno obbligatorie per gli operatori sanitari

Il governo sta cercando di far fronte alla diffusione della variante Delta del coronavirus. 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T09:31+0200

2021-07-23T09:31+0200

2021-07-23T09:31+0200

coronavirus nel mondo

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/648/56/6485685_0:165:3024:1866_1920x0_80_0_0_d9dd4ef5be205674e9a5c4c4e20f900a.jpg

Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, il governo di Budapest renderà obbligatoria la vaccinazione contro il COVID-19 per gli operatori sanitari.La decisione arriva nell'ambito del piano dell'esecutivo guidato da Viktor Orban per contenere la diffusione dell'agente patogeno.L'Ungheria è solo l'ultimo dei Paesi europei che, nel tentativo di contenere l'avanzata del COVID-19.Recentemente il pronto soccorso di Tallinn ha licenziato 15 operatori che si sono rifiutati di vaccinarsi contro il coronavirus.Tutti i lavoratori, dalle infermiere ai medici, dovevano presentare documenti che confermano l'avvenuta vaccinazione contro il coronavirus, come previsto dal decreto del governo.Il COVID-19 in UngheriaAd oggi sono circa 809.000 i casi di coronavirus registrati in Ungheria registrati dall'inizio della crisi sanitaria.Contestualmente, nel Paese sono stati rilevati circa 30.000 casi di decesso e 745.000 guarigioni

https://it.sputniknews.com/20210722/vaccino-obbligatorio-ai-medici-stretta-in-estonia-sospesi-15-operatori-di-pronto-soccorso-no-vax-12226787.html

ciao ciao ma va , nn se le fa nessuno! 1

privietale almeno in Ungheria è possibile farsi con il Sputnik V!!! 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, mondo