https://it.sputniknews.com/20210723/trieste-morti-due-giovani-per-overdose-di-metadone-in-poche-ore-trovata-in-seguito-terza-vittima--12244164.html

Trieste: morti due giovani per overdose di metadone in poche ore, trovata in seguito terza vittima

Trieste: morti due giovani per overdose di metadone in poche ore, trovata in seguito terza vittima

Due ragazzi, uno di soli 16 anni ed uno di 26, sono morti a distanza di poche ore in occasioni diverse ma per presunta overdose da metadone. In seguito è stato... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T21:46+0200

2021-07-23T21:46+0200

2021-07-23T21:46+0200

polizia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/783/23/7832336_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_aac8887d45bb0735f0e6eb6604a67ed6.jpg

A Trieste un'overdose di metadone ha causato la morte di due giovani, un sedicenne ed un ventiseienne, nel giro di poche ore e in occasioni diverse. In seguito un terzo ragazzo di 28 anni è stato trovato privo di vita.Per il terzo ragazzo non sono note le cause del decesso ma le ipotesi portano a collegare la sua morte all'assunzione di sostanze stupefacenti o simili.Alla Squadra mobile della Questura sono state affidate le indagini sul caso, mentre si attende che il pm incaricato del caso disponga dell'autopsia dei tre ragazzi.Le vittime potrebbero avere assunto del metadone proveniente dal mercato illegale e non la sostanza solitamente utilizzata per il trattamento farmacologico per i tossicodipendenti.

https://it.sputniknews.com/20210316/lucca-neonata-positiva-al-metadone-in-coma--indagata-la-madre-10274586.html

Andrea UNA SOCIETÀ CHE NON SI PRENDE CURA DEI SUOI GIOVANI (COME DI NESSUNO CHE NON SIA UN OLIGARCA) É DESTINATA A UNA FINE SPAVENTOSA. 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polizia, italia