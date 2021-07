https://it.sputniknews.com/20210723/sondaggi-politici-testa-a-testa-fra-lega-e-fdi-12235458.html

Sondaggi politici: testa a testa fra Lega e FdI

Sondaggi politici: testa a testa fra Lega e FdI

Il Carroccio resiste all'assalto di Fratelli d'Italia, che nonostante il trend in crescita, non riesce a ottenere il primato tra le forze politiche italiane. 23.07.2021, Sputnik Italia

Prosegue la contesa fra Lega e Fratelli d'Italia nella corsa per il primo partito d'Italia. Nonostante il declino del Carroccio e l'aumento di consensi, il partito di Giorgia Meloni non riesce ad affermarsi e contende il podio con Salvini. E' quanto emerge dai sondaggi Piepoli. Lega e FdI condividono ex equo la prima posizione tra le forze politiche con il 20,5%, ma mentre il partito di Salvini è stabile rispetto alle scorse rilevazioni, quello di Giorgia Meloni fa un balzo avanti di mezzo punto. La vera differenza tra le due forze la fa il trend, che potrebbe portare ad un sorpasso definitivo già nei prossimi sondaggi. Il Partito Democratico rimane stabile al 19%, mostrandosi incapace di elevare il suo consenso e portarsi al di sopra della soglia psicologica del 20%. Stallo anche per il Movimento 5 Stelle che, nonostante la pace raggiunta fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, non riesce nell'inversione di tendenza e resta al 15,5%, ben lontano dalle percentuali con cui si è affermato nel 2018 alle elezioni politiche. Forza Italia ottiene il 6,5% mentre Azione di Carlo Calenda è l'ultima forza al di sopra della soglia di sbarramento, con il 3,5%. In coda restano Italia Viva e Liberi e Uguali al 2,5% e +Europa al 2%.Se si andasse al voto oggi il centrodestra otterrebbe il 47,5% mentre il centrosinistra sarebbe al 38% (con Azione all'interno della coalizione). Gli indecisi sono il 40%.

