Regno Unito invia navi da guerra nell'Indo-Pacifico: Cina mette in guardia da provocazioni

Regno Unito invia navi da guerra nell'Indo-Pacifico: Cina mette in guardia da provocazioni

Pechino ha messo in guardia Londra rispetto all'assegnazione permanente di due navi da guerra britanniche nelle acque della regione dell'Indo-Pacifico. 23.07.2021, Sputnik Italia

Giovedì, il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha detto ai giornalisti che il governo cinese rispetta la libertà di navigazione e sorvolo nelle acque circostanti.Allo stesso tempo, Zhao ha sottolineato che Pechino "si oppone fermamente alla pratica di mostrare i muscoli alla Cina", aggiungendo che il tentativo di Londra di inviare navi da guerra in Asia "mina la sovranità e la sicurezza della Cina e danneggia la pace e la stabilità regionali".Le dichiarazioni di Zhao hanno fatto seguito a quelle del segretario alla Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, il quale all'inizio di questa settimana aveva affermato che "a seguito dello spiegamento inaugurale del gruppo d'attacco [della portaerei Queen Elizabeth, ndr], il Regno Unito assegnerà in modo permanente due navi nella regione [dell'Indo-Pacifico, ndr] a partire da fine anno" .Il gruppo d'attacco della portaerei Queen Elizabeth dovrebbe navigare attraverso le acque contese del Mar Cinese Meridionale, che oltre a Pechino sono rivendicate da un certo numero di paesi, come Filippine, Brunei, Malesia, Taiwan e Vietnam.

Andrea GB GUERRAFONDAI 1

Snowstorm Le armi hypersoniche rendono obsolete le portaerei e la loro squadra navale. Comunque, è ormai chiaro da anni che le democrazie liberali sono disposte a provocare una guerra mondiale pur di non rinunciare al folle piano di imporre sodomia, droga, meticciato e tribalismo a tutto il mondo, perchè le democrazie liberali sono i precursori dell'anti-Cristo. 0

