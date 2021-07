https://it.sputniknews.com/20210723/peste-in-colorado-muore-bambina-di-10-anni-12241348.html

Peste in Colorado: muore bambina di 10 anni

Peste in Colorado: muore bambina di 10 anni

In sei contee sono stati trovati casi di peste fra animali. Le autorità temono possibili focolai e invitano ad evitare il contatto con roditori e cani... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T21:09+0200

2021-07-23T21:09+0200

2021-07-23T21:09+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/927/13/9271322_0:96:1100:715_1920x0_80_0_0_4071c8ae029abbed4d17f3490794525b.jpg

E' allerta in Colorado per una bambina di 10 anni morta di peste all'inizio del mese. Le autorità sanitarie temono altri focolai, dopo che l'indagine epidemiologica ha fatto emergere diversi casi di peste fra animali in almeno sei contee. Lo riferisce il Denver Post. Lo Stato non ha rilasciato l'elenco completo delle contee, ma ha affermato che La Plata era una di queste. La piccola vittima di peste era residente nella contea di La Plata.Come si contrae la pesteIl Dipartimento della sanità pubblica e dell'ambiente del Colorado esorta ad evitare i contatti con roditori e cani della prateria. La peste è provocata dal batterio Yersinia Pestis che si trova nelle pulci di alcuni mammiferi. La malattia si contrae entrando a contatto con animali infetti o con il morso delle pulci. Il rischio aumenta in estate. Casi di peste in ColoradoSebbene la peste sia una malattia molto rara, il patogeno che la provoca è ancora presente negli Stati Uniti. In particolare in Colorado le autorità sanitarie fanno sapere che dal 2015 al 2021 ci sono stati 22 casi di peste. Tuttavia era dal 2015 che non si verificavano decessi per questa malattia. Quell'anno ci sono state 4 morti a livello nazionale, due dei quali in Colorado. L'anno scorso due persone sono state infettate ma sono sopravvissute. La peste è infatti curabile attraverso una terapia di antibiotici che, però, deve essere somministrata entro le 24 ore dalla comparsa dei primi sintomi, per scongiurare la morte sia negli esseri umani che negli animali. SintomatologiaLa maggior parte dei sintomi sono simili a quelli dell'influenza. Includono febbre, brividi, mal di testa, debolezza e tosse. L'infezione spesso porta a linfonodi dolenti o ingrossati e scolorimento della pelle.Il Dipartimento di sanità pubblica del Colorato ha invitato la cittadinanza a non uccidere gli animali con sintomi riconducibili alla peste, ma allertare le autorità sanitarie in caso di sospetti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo