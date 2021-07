https://it.sputniknews.com/20210723/olimpiadi-tokio-2020-oggi-la-cerimonia-inaugurale-dei-primi-giochi-senza-pubblico-12233308.html

Olimpiadi Tokio 2020, oggi la cerimonia inaugurale dei primi Giochi senza pubblico

Iniziano ufficialmente oggi le Olimpiadi del Covid, le più difficili di sempre: senza pubblico e con il distanziamento. La cerimonia inaugurale inizierà alle... 23.07.2021, Sputnik Italia

Dopo un anno di attesa, finalmente oggi la fiaccola di Olimpia entrerà nello stadio Olimpico di Tokio per dare il via alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici. Forse la più difficile di sempre. La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokio avrà inizio alle 13.00 orario italiano, e si terrà davanti all'imperatore Nahurito e ad uno stadio vuoto, per le rigidissime misure anti-Covid. In Italia sarà trasmessa in diretta su Rai2. I Giochi olimpici si svolgono mentre il Giappone affronta nuovamente un'ondata di contagi. Esattamente come gli Europei di calcio, Tokio 2020 si sarebbe dovuta tenere l'anno scorso, ma per l'emergenza pandemica è stata sospesa e rimandata al 2021. Sono le prime Olimpiadi a svolgersi senza pubblico, mantenendo il distanziamento e con un rigido protocollo anti-contagio. L'edizione giapponese, tuttavia, non verrà ricordata solo per il Covid-19, ma anche per le numerose polemiche avvenute in fase di organizzione, a partire dalle dimissioni per frasi sessiste dell'ex CIO Yoshiko Mori, dalle raccolte di firme per bloccare i giochi a causa della pandemia, per finire con la cacciata del direttore della cerimonia d’apertura Kentaro Kobayashi, rimosso dall’incarico per le sue battute sull’Olocausto risalenti al 1998.I giochi e gli atletiSebbene alcune gare siano già iniziate nei giorni scorsi, il sipario sui giochi Tokio 2020 si alza ufficialmente venerdì 23 luglio. Le competizioni si svolgeranno fino al 9 agosto. Saranno 11 mila gli atleti in gara a contendersi il podio olimpico, provenienti da 204 nazioni. Corea del Nord e Guinea hanno rinunciato alla partecipazione per il rischio contagi.L'italia schiera 384 atleti, la delegazione più numerosa di sempre con la perfetta parità di genere. I contagiIl coronavirus è riuscito a bucare la bolla del villaggio olimpico e sono già 106 i casi di positività al coronavirus. La maggior parte dei contagi è avvenuta fra gli atleti, in tre casi rilevati al momento dell'arrivo dall'estero. Gli altri erano già presenti in Giappone. Ad oggi sono 19 gli atleti positivi.

