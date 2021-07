https://it.sputniknews.com/20210723/numero-viaggiatori-da-e-per-uk-dimezzato-nel-primo-trimestre-2021-colpa-di-covid-12240767.html

Numero viaggiatori da e per UK dimezzato nel primo trimestre 2021: colpa di COVID

Numero viaggiatori da e per UK dimezzato nel primo trimestre 2021: colpa di COVID

Il numero di viaggi di stranieri in Gran Bretagna e di britannici e residenti del Regno all'estero è diminuito quasi due volte nel primo trimestre del 2021... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T22:11+0200

2021-07-23T22:11+0200

2021-07-23T22:11+0200

coronavirus

economia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/12240714_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_994ccbe509dec0f7e7a14569d8c4d473.jpg

L'ufficio specifica che i dati riguardano solo gli spostamenti in aereo, siccome per via delle restrizioni legate alla situazione epidemiologica non sono stati raccolti dati sufficienti su arrivi e partenze per mare e attraverso il tunnel.Stranieri in Gran BretagnaLa maggior parte delle visite (127mila) sono state fatte per visitare amici e parenti, 20mila con scopo di lavoro e circa 7mila di natura turistica. Allo stesso tempo, secondo le statistiche, gli stranieri hanno speso 248 milioni di sterline per viaggi in Gran Bretagna, il 94% in meno rispetto al primo trimestre del 2020.Residenti della Gran Bretagna all'esteroL'Europa è stata la prima meta in cui si sono recati i britannici nei primi tre mesi di quest'anno (396mila), però questo numero è praticamente dimezzato rispetto a gennaio-marzo 2020, il calo è stato del 95%. L'obiettivo più frequente per il viaggio sono state visite ad amici e parenti (587mila, pari al 76% del totale), mentre le vacanze sono state motivo di soli 49mila viaggi.Le restrizioniNel quadro delle misure per far fronte alla diffusione del coronavirus Londra ha introdotto il "sistema a semaforo" per i viaggi. Il sistema prevede tre elenchi, verde, giallo e rosso. Nell'elenco "verde" di Paesi al ritorno dai quali non c'è bisogno di trascorrere un periodo di 10 giorni di quarantena ci sono solo 12 nazioni, tra cui mete popolari tra britannici: Portogallo (unico paese UE nella lista) e Israele. Al ritorno dai paesi dell'elenco "giallo", tra cui c'è anche l'Italia, è necessario sottoporsi a quarantena. Coloro che arrivano da paesi dell'elenco "rosso" devono trascorrere la quarantena in una speciale struttura alberghiera per conto proprio.L'obbligo di sottoporsi a quarantena di 10 giorni al ritorno dai Paesi della lista "gialla" per i cittadini e i residenti in Gran Bretagna completamente vaccinati è stato revocato a partire dal 19 luglio, ad eccezione delle persone che rientrano dalla Francia a causa della diffusione del ceppo Beta nel Paese. Intanto, il segretario per i Trasporti britannico Grant Shapps ha affermato che le autorità considerano l'opzione di applicare questa modifica anche ad altri Paesi.

https://it.sputniknews.com/20210716/variante-delta-lallarme-della-farnesina-per-i-viaggi-allestero-rischio-di-rimanere-bloccati-12159486.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, economia, mondo