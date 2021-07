https://it.sputniknews.com/20210723/matteo-salvini-si-e-vaccinato-sui-social-una-foto-con-il-qr-code-del-certificato-vaccinale-12240532.html

Matteo Salvini si è vaccinato: sui social una foto con il QR code del certificato vaccinale

Matteo Salvini si è vaccinato: sui social una foto con il QR code del certificato vaccinale

Nei giorni scorsi aveva annunciato che si sarebbe vaccinato "a brevissimo", davanti alle accuse di strizzare l'occhio ai No Vax per la sua posizione sul... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T16:31+0200

2021-07-23T16:31+0200

2021-07-23T16:31+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/18/10458239_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_804c64d2eea02f5dcbbcdc685f7db260.jpg

Matteo Salvini si è vaccinato contro il Covid-19 questa mattina a Milano. Il leader della Lega ha mantenuto il riserbo sulla somministrazione della dose, ma ha lasciato un indizio sui social: una foto in cui compare il QR code stampato sul certificato vaccinale. "Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici", ha scritto in un post di Facebook, allegando l'immagine. Salvini aveva annunciato la vaccinazione imminente alcuni giorni fa, durante una partecipazione a Quarta Repubblica, su Rete4. Replicando a quanti lo accusavano di strizzare l'occhio ai No Vax per la sua posizione sul Green Pass e sui vaccini per gli adolescenti, ha annunciato: "farò per mia scelta il vaccino a brevissimo". Inoltre aveva spiegato di avere una prenotazione precedente per il vaccino fissata per il 28 giugno, rinviata per la partecipazione ad un processo a Cuneo in cui è parte offesa.

Don Camillo Ecco il primo cagasotto che aveva paura della punturina che si è vaccinato. Prevedo milioni di altri cagasotto che andranno a fare la punturina, si accettano scommese. Bravo Draghi! 2

Donato Galli Che pagliaccio! 1

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia