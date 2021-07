https://it.sputniknews.com/20210723/lavrov-visitera-italia-in-agosto-12233458.html

Lavrov visiterà l'Italia ad agosto

Nel mese di agosto prossimo il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov visiterà Italia, Austria e Ungheria. La notizia è stata resa nota dal ministro Lavrov... 23.07.2021, Sputnik Italia

"Nei paesi occidentali ho molti amici, anche tra i miei colleghi. E sono invitato in alcuni paesi dell'Unione Europea. Ad esempio, il mese prossimo farò una visita molto importante: Ungheria, Austria, Italia", sono state le parole con cui il Ministro degli Esteri russo ha annunciato la sua visita in Italia.L'ultima visita di Sergei Lavrov in Italia si era tenuta alla fine del 2019, quando il capo della diplomazia russa si era recato a Roma per la conferenza Dialoghi del Mediterraneo.In precedenza Lavrov aveva preso parte alla medesima conferenza il 22 e il 23 novembre del 2018.

