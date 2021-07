https://it.sputniknews.com/20210723/italia-russia-2022-sara-lanno-incrociato-dei-musei-intesa-tra-i-due-ministri-della-cultura-al-g20-12237305.html

Italia-Russia, 2022 sarà l'anno incrociato dei Musei: intesa tra i due ministri della cultura al G20

Italia-Russia, 2022 sarà l'anno incrociato dei Musei: intesa tra i due ministri della cultura al G20

La celebrazione dell'anno incrociato dei musei tra Italia e Russia 2021-2022 sarà tra gli argomenti della riunione bilaterale dei ministri della Cultura dei... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T21:36+0200

2021-07-23T21:36+0200

2021-07-23T21:36+0200

cultura

politica

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/12238314_0:78:2836:1673_1920x0_80_0_0_ca46541f5c7fb28c4410ea49b420127e.jpg

"Tutto si è rallentato a causa della pandemia, con musei chiusi e mostre posticipate. Ora che le restrizioni sono revocate, possiamo programmare un riavvio del programma", ha detto Franceschini in una conferenza stampa a Roma. Per quanto riguarda l'anno incrociato dei musei Italia-Russia ha affermato che sono in preparazione molte iniziative, "il calendario delle quali dipenderà dal proseguimento della pandemia e dal numero di russi nei musei". Il vertice dei ministri della Cultura del G20 si terrà nei giorni 29 e 30 luglio. Gli eventi del primo giorno si svolgeranno nell'arena del Colosseo, come precedentemente annunciato da Franceschini in una conferenza stampa dedicata alla presentazione del programma. Si prevede che a capo della delegazione russa ci sarà il ministro della Cultura Olga Lyubimova.

https://it.sputniknews.com/20210706/leonardo-da-vinci-identificati-13-nuovi-discendenti-diretti-12037395.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cultura, politica, italia