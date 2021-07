https://it.sputniknews.com/20210723/inondazioni-germania-report-si-spalma-di-fango-e-finge-di-aiutare-la-popolazione--licenziata-12235626.html

Inondazioni Germania: report si spalma di fango e finge di aiutare la popolazione – licenziata

La giornalista televisiva tedesca Susanna Ohlen è stata licenziata in tronco dopo essere stata sorpresa a spalmarsi di fango e a fingere di aver assistito alle... 23.07.2021, Sputnik Italia

Un video emerso in rete mostra la giornalista di RTL mentre si sporca di fango prima di girare il servizio che è stato poi pubblicato sul sito web dell'emittente, intitolato "Pulizia dopo l'alluvione: la reporter di RTL dà una mano a Bad Munstereifel".Dopo lo scandalo scoppiato, l'emittente ha rimosso l'articolo."L'approccio della nostra giornalista contraddice chiaramente i principi giornalistici e i nostri standard. Pertanto lunedì l’abbiamo congedata dopo essere venuti a conoscenza del fatto”, ha detto l'emittente affrontando la questione.Ohlen lavorava alla RTL dal 2008 e partecipava ai programmi "Good Evening RTL" e "Good Morning Germany".Devastanti inondazioni in Germania sono state causate da forti acquazzoni che hanno colpito principalmente gli stati del Nord Reno-Westfalia, Renania-Palatinato, Sassonia e Baviera. Per far fronte alle operazioni di soccorso e bonifica è stato schierato l’esercito. Le vittime accertate sono almeno 170, centinaia i dispersi.

