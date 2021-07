https://it.sputniknews.com/20210723/il-virologo-palu-i-giovani-si-vaccinino-e-un-atto-di-responsabilita-verso-la-comunita-12232401.html

Il virologo Palù: “I giovani si vaccinino, è un atto di responsabilità verso la comunità”

Un contagiato con la variante Delta può infettare 3,5-4 contatti e diventerà quella predominante anche in Italia: più trasmissibile ma non è chiaro se più... 23.07.2021, Sputnik Italia

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

Anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha invitato gli italiani, giovani compresi, a vaccinarsi al più presto e per il virologo Giorgio Palù del Comitato tecnico scientifico, si tratta anche di un gesto di “responsabilità verso l’intera comunità”, oltre che una protezione personale.I giovani, spiega sul Corriere della Sera, “sono la fascia di età che è maggiormente a rischio in questo periodo sia per la maggiore vita sociale e la minore attenzione alle restrizioni sia per l’ancora insufficiente copertura vaccinale”.La variante Delta sarà endemicaPalù spiega che è ormai dimostrato come la variante Delta sia più trasmissibile delle altre varianti di coronavirus presenti e “un soggetto infettato può trasmettere il virus ad altri 3,5-4 contatti”.Questo porterà la Delta “a diventare dominante da noi e nel resto d’Europa come già avvenuto nel Regno Unito, negli Stati Uniti ed in altre parti del mondo”.Il rischio per i cinquantenniSecondo il virologo, la variante Delta si manifesta nei giovani non vaccinati in forma asintomatica o con sintomi quali raffreddore, febbre, mal di gola e cefalea.Non è detto che sia più pericolosa anche se più trasmissibile, ma “può destare preoccupazione specialmente per quei soggetti che esitano a vaccinarsi, sono circa 5 milioni gli over 50, e che sono i più esposti a manifestazioni gravi di Covid-19”.

Irina Derefko Vorrei sapere da qunte e quali case farmaceutiche è pagato questo delinquente. 2

schardif Si appenda ,se desidera in branco ,è un atto di responsabilità verso il genere a umano 2

