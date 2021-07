https://it.sputniknews.com/20210723/green-pass-sileri-apre-allobbligo-vaccinale-per-i-lavoratori-puo-essere-preso-in-considerazione-12236231.html

Green pass, Sileri apre all'obbligo vaccinale per i lavoratori: "Può essere preso in considerazione"

Il sottosegretario alla Salute è intervenuto stamattina ai microfoni di Radio Capital per parlare di green pass e obbligo vaccinale. Ecco quando dovrebbe... 23.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

L'obbligo di vaccinazione nei luoghi di lavoro "al momento non serve", ma "misura che potrebbe essere considerata". Lo ha detto a Radio Capital venerdì mattina il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Al momento, però, la questione non si pone. La campagna di vaccinazione ""al momento sta andando molto bene", ha chiarito il sottosegretario. Green PassSileri ha commentato l'estensione dell'obbligatorietà del Green Pass, che entrerà in vigore dal 6 agosto per bar e ristoranti al chiuso, piscine, palestre, cinema e teatri, come annunciato ieri dal presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo la riunione dei Ministri. Il sottosegretario ha evidenziato che il nuovo decreto introduce un Green pass 'alleggerito', poiché è sufficiente la prima dose di vaccino anticovid "per ottenerlo, e ufficializza la revisione dei parametri tarati sull'attuale scenario epidemiologico".Inoltre è "un'arma per non tornare a vedere l'Italia a colori" e mantenere tutto aperto. L'obbligatorietà del green passIl Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì 22 luglio l'estensione dell'obbligatorietà del green pass a partire dal 6 agosto. Da questa data in poi il certificato sarà necessario per entrare in cinema, teatri, partecipare a concerti e grandi eventi e anche per entrare in ristoranti al chiuso e consumare al tavolo.Il Green pass si potrà ottenere già dalla prima dose, oppure con un tampone negativo dalla validità di 48 ore e/o se si è guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi.

Luke Revenge Un vero idiota. Ci sarà uno sciopero generale gigante e le aziende saranno in ginocchio. Solo degli idioti possono pensare soluzioni simili 7

Don Camillo Beh... Da una parte credo sia giusto. Metti per esempio quei lavoratori costretti a lavorare senza distanze di sicurezza o che viaggiano nello stesso mezzo. Avete vicino un testa di cazzo no vax no mask no brain non è una cosa piacevole. 7

