https://it.sputniknews.com/20210723/green-pass-meloni-da-draghi-parole-di-terrore-12238950.html

Green Pass, Meloni: "Da Draghi parole di terrore"

Green Pass, Meloni: "Da Draghi parole di terrore"

Durissimo affondo della leader di Fratelli d'Italia contro l'estensione dell'obbligatorietà del passaporto vaccinale, che definisce il "nuovo mantra" da... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T15:12+0200

2021-07-23T15:12+0200

2021-07-23T15:12+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11669257_0:0:2368:1333_1920x0_80_0_0_af99bdd5661ea1f044eda255160077a7.jpg

A Giorgia Meloni non va giù quanto affermato nella conferenza stampa di ieri dal premier Mario Draghi, che usando un'espressione forte ha definito "l'appello a non vaccinarsi" un appello a "non morire". "A questo punto - interroga - vorrei avanzare delle domande alla nuova scienza di Governo: i Paesi europei che sconsigliano il vaccino a bambini e adolescenti, stanno quindi invitando la popolazione a morire? Con questa affermazione Draghi sta dicendo che sono condannati a morte coloro che non possono vaccinarsi, come chi affronta radio e chemioterapia? Il premier Draghi è sicuro quando afferma che i possessori del Green Pass avranno la garanzia di non ritrovarsi tra persone contagiose? Ci può fornire i dati scientifici a sostegno di questa tesi?".Trasporti e scuola in sospeso"Se a settembre i contagi saranno aumentati nonostante un obbligo vaccinale di fatto - ma per il trasporto pubblico e la scuola non sarà ancora stato fatto nulla - con chi se la dovranno prendere gli italiani, e in particolare gli imprenditori e i lavoratori che avranno pagato per queste misure inefficaci?", domanda ancora Meloni.La leader dell'opposizione ricorda che da un anno e mezzo "a pagare sono sempre gli stessi", menzionando bar, ristoranti, discoteche, il settore dello sport, della cultura e dello spettacolo. Invece a "beneficiarne sono sempre i soliti noti. Sembra che il problema a Palazzo Chigi - tuona Meloni - non sia più il virus, ma le attività".L'obbligatorietà del green passIl Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì 22 luglio l'estensione dell'obbligatorietà del green pass a partire dal 6 agosto. Da questa data in poi il certificato sarà necessario per entrare in cinema, teatri, partecipare a concerti e grandi eventi e anche per entrare in ristoranti al chiuso e consumare al tavolo.Il Green pass si potrà ottenere già dalla prima dose, oppure con un tampone negativo dalla validità di 48 ore e/o se si è guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia