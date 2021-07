https://it.sputniknews.com/20210723/green-pass-i-dubbi-di-fedriga-chi-controlla-il-barista-non-puo-fare-il-bodyguard-12235897.html

Green Pass, i dubbi di Fedriga: "Chi controlla? Il barista non può fare il bodyguard"

All'indomani dell'annuncio di Draghi, il presidente della Conferenza delle Regioni ha espresso le sue perplessità sul funzionamento della carta verde e... 23.07.2021, Sputnik Italia

Per il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, "alcuni passaggi rendono difficile l'applicazione delle norme" per il Green pass dal 6 agosto. "Chi controlla? E come viene fatto applicare? Non possiamo dare al barista e al ristoratore l'onere di fare il bodyguard, su questo lo Stato ci deve essere". Questi sono i dubbi che il presidente del Friuli Venezia Giulia ha espresso questa mattina ai microfoni di Radio Anc'hio. Il governatore ha esortato alla vaccinazione, perché il vaccino protegge "quasi totalmente" dalla malattia grave, evitando di "riempire gli ospedali, il dramma del coronavirus. E' una battaglia di tutti, non solo del singolo". D'altra parte, Fedriga ammonisce dal ""mettere sulla graticola chi ha dubbi sul vaccinarsi, ma spiegare. La battaglia si vince se le istituzioni si muovono insieme ai cittadini".L'obbligatorietà del green passIl Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì 22 luglio l'estensione dell'obbligatorietà del green pass a partire dal 6 agosto. Da questa data in poi il certificato sarà necessario per entrare in cinema, teatri, partecipare a concerti e grandi eventi e anche per entrare in ristoranti al chiuso e consumare al tavolo.Il Green pass si potrà ottenere già dalla prima dose, oppure con un tampone negativo dalla validità di 48 ore e/o se si è guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi.

Luke Revenge La frase subdola è: Il vaccino protegge quasi totalmente ..... il quasi è indefinito. Voglio rendere noto che nei giorni scorsi un grande concerto in Olanda aperto a soli possessori di green pass ha avuto 1000 contagiati e tutti vaccinati. Consiglierei a Fedriga prima di informarsi e poi parlare 5

giovanni Saranno gli spacciatori alle porte delle discoteche e dei bar a controllare , intanto quelli ci sono sempre 2

