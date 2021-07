https://it.sputniknews.com/20210723/gli-usa-introducono-nuove-sanzioni-contro-cuba-12231557.html

Gli USA introducono nuove sanzioni contro Cuba

Gli USA introducono nuove sanzioni contro Cuba

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni nei confronti del ministro delle Forze armate rivoluzionarie (Difesa) cubano Alvaro Lopez Miera nell'ambito del Global... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T07:29+0200

2021-07-23T07:29+0200

2021-07-23T07:29+0200

Secondo quanto dichiarato dal dicastero, oltre al ministro della Difesa di Cuba le sanzioni interessano anche la Brigata speciale nazionale che fa parte del ministero degli Interni dello stato insulare. Le sanzioni introdotte ai sensi del Global Magnitsky Act prevedono il divieto di ingresso negli Stati Uniti e il congelamento dei beni delle persone soggette a restrizioni. Washington in precedenza aveva affermato che non esclude l'opzione di imporre nuove sanzioni contro i funzionari cubani che, secondo il parere dell'amministrazione americana, sono responsabili per le repressioni delle recenti proteste. Le manifestazioni di massa a Cuba, le prime dopo tanti anni, si sono svolte l'11 luglio in dieci municipi del Paese. Tra le richieste delle persone scese in strada quella di "elezioni libere" e la soluzione delle questioni sociali. I sostenitori del governo hanno poi organizzato cortei su invito del governo stesso. Le autorità cubane hanno affermato che dietro le proteste ci sono gli Stati Uniti. Washington ha respinto questa affermazione, definendola "un grave errore". Le autorità degli USA hanno dichiarato che le proteste a Cuba avranno effetto sulle sue future politiche nei confronti di questo paese.

giovanni Il solito copione gia visto in tanti posti del Mondo....prima finanziano le opposizioni di governo,inserendo i loro uomini per creare caos e ribellioni,dopodiche creano malcontento nel paese con sanzioni di ogni tipo a pioggia debilitando l economia del paese isolandolo!Infine usano l informazione corrotta occidentale che lavora a loro libro paga per diffondere propaganda di comodo....Modus operandi kippato secolare 4

Andrea GLI USA SONO L' "IMPERO DEL MALE". 4

