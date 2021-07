https://it.sputniknews.com/20210723/gelmini-con-il-green-pass-si-evitano-chiusure-le-regioni-rischiavano-di-tornare-subito-in-giallo-12232975.html

Gelmini: “Con il green pass si evitano chiusure. Le regioni rischiavano di tornare subito in giallo”

Gelmini: “Con il green pass si evitano chiusure. Le regioni rischiavano di tornare subito in giallo”

La ministra per gli Affari regionali ribadisce l’accordo sul tema della vaccinazione ra Regioni e governo sui nuovi criteri per le fasce di rischio. 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T09:55+0200

2021-07-23T09:55+0200

2021-07-23T09:55+0200

green pass

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10148187_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_880092939e27a06ff1f6707434cbca01.jpg

Per Maria Stella Gelmini l’appello di ieri del premier Mario Draghi a vaccinarsi è assolutamente condiviso e la decisione presa dal governo sul green pass fa parte della linea di Forza Italia, in dissenso con la posizione della Lega di Matteo Salvini.“Penso che dovremmo aver fiducia nella scienza e vaccinarci tutti, compresi i giovani. Forza Italia ha ampiamente espresso la sua linea favorevole ai vaccini e al green pass”, dice al Corriere della Sera.E smentisce i dati di Salvini sul fatto che il green pass limiti la libertà di 30 milioni di italiani:Gelmini difende il passaporto digitale che “serve a scongiurare nuove chiusure, a evitare il coprifuoco, ad aumentare la capienza all’aperto di stadi e impianti sportivi”.Inoltre la ministra annuncia che “i tamponi saranno a prezzo calmierato per i giovani, per chi non può vaccinarsi”.Senza green pass e nuove regole le Regioni in gialloGelmini difende poi il lavoro fatto al tavolo tra governatori e governo per trovare un’intesa sui nuovi parametri da valutare per le fasce di rischio.È stato trovato un compromesso sulle percentuali di ospedalizzazione e occupazione delle terapie intensive, ha spiegato la ministra: “Le regioni chiedevano una percentuale più alta, i tecnici più bassa. Si è trovata una mediazione equilibrata. E l’estensione del green pass, come avevano richiesto le regioni, entrerà in vigore solo fra quindici giorni”.Il green pass in ParlamentoMentre cresce il fronte dei parlamentari favorevoli all’estensione del green pass anche per coloro che frequentano le Aule parlamentari, Gelmini concorda con quanto chiesto da Maria Elena Boschi che ha scritto al presidente Roberto Fico perché alla Camera si entri col green pass e si pubblichino i documenti con l’avvenuta vaccinazione dei parlamentari.“Sul principio sono assolutamente d’accordo e mi fa piacere che i capigruppo di Forza Italia Occhiuto e Bernini abbiano chiesto ai propri deputati e senatori di dotarsi di green pass”.

https://it.sputniknews.com/20210723/ungheria-vaccinazioni-covid-19-saranno-obbligatorie-per-gli-operatori-sanitari--12232573.html

volpeneldeserto Ma finiscila di narrare menzogne,un siero genico che ha gia' ucciso 19000 persone in Europa,e un milioneottocentomila con reazioni avverse di cui il 50 per cento con danni permanenti ,lo vada a dire a queste persone,cosa pensano ora.Non si puo' obbligare alle persone a farsi iniettare questo veleno,non siete persone ma demoni,assasini ,Norimberga 2 vi sta aspettando assasini !!! 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

green pass, vaccinazione in italia