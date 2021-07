https://it.sputniknews.com/20210723/francia-protesta-con-burkini-in-piscina-cinque-donne-multate-a-grenoble-12235355.html

Francia, protesta con burkini in piscina, cinque donne multate a Grenoble

Cinque donne, si ritiene facenti parte del movimento ‘Citizen's Alliance’, sono state multate a Grenoble, in Francia, per aver indossato il burkini in piscina... 23.07.2021, Sputnik Italia

islam

mondo

Il complesso di piscine Jean Bron a Grenoble, in Francia, è stato evacuato dopo che cinque donne si sono presentate in burkini per protestare contro la "discriminazione contro i musulmani", chiedendo "il diritto di potersi scegliere il costume da bagno". Allo stesso tempo, circa 30 donne hanno bloccato l'ingresso dell'edificio per diverse ore, fino a quando non sono state disperse dalla polizia."Chiediamo il diritto di scegliere il nostro costume da bagno, che sia coprente, con maniche lunghe, maniche corte o anche topless", ha affermato il gruppo.Alle donne che hanno partecipato all'incidente è stato vietato l'accesso alle piscine pubbliche per due mesi.Molte città in tutta la Francia hanno imposto divieti al burkini nelle piscine, per motivi di sicurezza e igiene, mentre dal 2011 è in vigore un divieto nazionale sui burqa nei luoghi pubblici.

Andrea LIBERTE' EGALITE' FRATERNITE' DOVE SONO FINITE? MACRON FASCISTA 1

1

