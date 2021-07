https://it.sputniknews.com/20210723/filippine-governo-reintroduce-lobbligo-di-isolamento-domiciliare-per-i-minori--12237646.html

Filippine, governo reintroduce l'obbligo di isolamento domiciliare per i minori

Filippine, governo reintroduce l'obbligo di isolamento domiciliare per i minori

La medesima misura era stata rimossa non più tardi di due settimane fa, ma viene riproposta in virtù del significativo peggioramento del quadro epidemiologico... 23.07.2021, Sputnik Italia

Le Filippine hanno fatto scattare una nuova quarantena per milioni di bambini oggi, con gli ospedali si preparavano per una nuova ondata di casi di coronavirus alimentata dalla variante Delta.Quasi la metà dei 47 casi del ceppo più virulento rilevati finora sono stati acquisiti localmente, ha affermato il dipartimento della salute, sollevando i timori di un forte aumento delle infezioni che hanno superato quota 1,5 milioni dall'inizio della pandemia.Tra le varie misure, sono state imposte limitazioni più severi per i luoghi di ristorazione al coperto, per i saloni di bellezza e i luoghi di culto, mentre per i minori dai 5 ai 17 anni è stato imposto l'isolamento in casa.La decisione è arrivata appena due settimane dopo che il governo aveva revocato il divieto ai minori di uscire, in vigore dal marzo 2020, ma spesso violato.La campagna vaccinale nelle Filippine Nelle Filippine la campagna vaccinale sta facendo più fatica che in altri Paesi, a causa delle scarse forniture globali e delle problematiche di tipo logistico.Poco più di cinque milioni di persone hanno completato il proprio ciclo vaccinale mentre 10,5 milioni hanno ricevuto la prima dose.

