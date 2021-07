https://it.sputniknews.com/20210723/filiera-italia-su-green-pass-misura-discriminatoria-e-non-coerente-con-priorita-rischio-cts-12239081.html

Filiera Italia su Green Pass: "Misura discriminatoria e non coerente con priorità rischio Cts"

Filiera Italia su Green Pass: "Misura discriminatoria e non coerente con priorità rischio Cts"

Filiera Italia pone un giudizio negativo sulla decisione del Consiglio dei ministri di rendere obbligatorio il Green Pass, misura che andrà a colpire un... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T17:16+0200

2021-07-23T17:16+0200

2021-07-23T17:16+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

ristorante

vaccino

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/12178331_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c0a19ebba3f67eae580d5d0c226a9c7.jpg

Luigi Scordamagila, consigliere delegato di Filiera Italia, esprime il suo giudizio negativo riguardo le decisioni del Consiglio dei ministri sul Green Pass. In particolare, la decisione di renderlo obbligatorio per i ristoranti al chiuso.Si interviene sui ristoranti, ma non su trasporti e scuolaSecondo le parole di Scordamaglia, i ristoranti sono coloro che negli ultimi due anni di pandemia si sono mostrati disposti a sacrifici se questi sono basati "su fondamenti scientifici non discriminatori e nell'interesse generale".Quest'ultimo ha poi ricordato la presenza di un dossier del Cts sui maggior luoghi di contagio, il quale però non è stato reso pubblico."Il comitato tecnico scientifico afferma che il ristorante sia più pericoloso di mezzi pubblici affollati? Non ci crediamo, i sacrifici si fanno se le richieste sono credibili e queste non lo sono" puntualizza Scordamaglia.Invece del Green Pass obbligatorio, necessario estendere obbligatorietà della vaccinazioneSecondo Filiera Italia se veramente è necessario dare una spinta alla campagna di vaccinazione, questo si può fare estendendo l’obbligatorietà della vaccinazione, doppia o singola dose, per accedere a ogni tipo di servizio."Non possiamo pensare che il green pass serva per consumare al tavolo di un ristorante, ma non per bere in piedi ammassati in un pub [...] Non possiamo pensare che la soluzione sia una duplice discriminazione, quella contro chi ancora non è riuscito ad avere una prima dose (17 milioni di italiani) e quella contro una categoria, quella della ristorazione, che ancora una volta sarebbe l’unica a essere colpita" ha ribadito Scordamaglia.Filiera Italia: necessario vaccino obbligatorio anche per i lavoratori dei localiL'auspicio di Filiera Italia era di fatto quello che il green pass venisse usato per i cambi di fascia nelle zone e non in zona bianca, per evitare chiusure."Ovviamente nel decreto ci dovrà essere anche l'obbligatorietà vaccinale del personale che lavora nei ristoranti altrimenti sarà impossibile gestire i nuovi obblighi con una normativa come l’attuale che non consente al datore di lavoro neanche di chiedere se il dipendente sono vaccinati. Si diano 10 giorni in più per l'entrata in vigore o sarà caos totale!" ha concluso Scordamaglia.

https://it.sputniknews.com/20210723/green-pass-sileri-apre-allobbligo-vaccinale-per-i-lavoratori-puo-essere-preso-in-considerazione-12236231.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, ristorante, vaccino, italia