EMA approva l'utilizzo del vaccino Moderna per gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni

EMA approva l'utilizzo del vaccino Moderna per gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni

Moderna va ad aggiungersi a Pfizer, il cui utilizzo per la vaccinazione dei minori era stato già approvato a maggio. 23.07.2021, Sputnik Italia

Oggi l'Agenzia Europea dei medicinali ha approvato l'uso del vaccino anti-coronavirus di Moderna per i bambini di età compresa tra 12 e 17 anni.Con tale decisione, Moderna diventa il secondo preparato reso disponibile per gli adolescenti in tutta l'Unione Europea.Nel comunicato è stato precisato che il siero verrà somministrato in due dosi, a distanza di quattro settimane l'una dall'altra.Lo scdorso 7 di giugno L'azienda farmaceutica Moderna aveva inviato una domanda al Regolatore europeo dei Farmaci per l'approvazione dell'uso del suo vaccino contro il coronavirus per gli adolescenti.L'EMA a fine maggio ha dato per la prima volta il via libera all'applicazione nell'Unione Europea del farmaco di Pfizer/BioNTech agli adolescenti dai 12 anni.

