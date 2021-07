https://it.sputniknews.com/20210723/cuba-punta-il-dito-contro-gli-usa-manipolano-le-informazioni-12232108.html

Cuba punta il dito contro gli USA: "Manipolano le informazioni"

Cuba punta il dito contro gli USA: "Manipolano le informazioni"

L'Avana accusa Washington di gettare benzina sul fuoco, nel tentativo di destabilizzare l'isola, sostenendo con attacchi informatici e campagne di... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T09:01+0200

2021-07-23T09:01+0200

2021-07-23T09:05+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/339/72/3397242_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_2a1d192703b7709458f95cee1ae948d7.jpg

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha parlato giovedì pomeriggio in una conferenza stampa trasmessa in televisione, per esprimere le sue preoccupazioni sui cyberattacchi e la manipolazione delle informazioni sulle manifestazioni delle ultime settimane a Cuba. In particolare accusa le reti televisive statunitensi CNN in spagnolo e Fox News di portare avanti una campagna di disinformazione "sistematica e mendace" contro Cuba, che "contravviene al giornalismo oggettivo e non rispettava il diritto degli Stati Uniti cittadini e il mondo per ricevere informazioni veritiere”. Le sanzioni al ministro della DifesaNel suo discorso Rodriguez ha fatto riferimento anche alle sanzioni imposte dal Governo degli Stati Uniti contro il Ministro delle Difesa e la Brigata Speciale del Ministero dell'Interno, per presunte responsabilità nella repressione dei manifestanti, sanzioni che ha definito " irrilevante "dal punto di vista pratico.DesaparecidosRiguardo le presunte liste di desaparecidos comparse sui social network, Rodriguez assicura che "sono false" e "non c'è un solo caso", invitando "qualsiasi autorità del governo degli Stati Uniti" o di qualsiasi Paese a "presentare un singolo caso di persone scomparse e prometto in poche ore di smentirlo con prove sufficienti".Il ministro ha poi sottolineato la timidezza con cui gli Stati Uniti intervengono in altri Paesi dell'America Latina quando vengono uccisi "difensori dei diritti umani, attivisti sociali, leader di comunità, persone che si sono unite processi di pace", mentre utilizzano "false bandiere per fini belligeranti" a Cuba. Pressioni politiche contro CubaRodríguez ha anche denunciato la pressione politica ed economica esercitata dalla Casa Bianca contro un gruppo di paesi, cercando di farli aderire a una dichiarazione di condanna contro Cuba, che ha definito "svergognata e bugiarda".Ha inoltre avvisato pubblicamente il governo degli Stati Uniti dei piani di una flottiglia organizzata a Miami, che intende stabilirsi al confine marittimo vicino a Cuba, per la quale ha chiesto a Washington "di agire seriamente per evitare incidenti che non fanno comodo a nessuno".

https://it.sputniknews.com/20210723/gli-usa-introducono-nuove-sanzioni-contro-cuba-12231557.html

Andrea USA: STRAMALEDETTI IMPERIALISTI 2

Irina Derefko Sono come gli israeliani, popolo maledetto da Dio. 1

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo